رسميا: شبكة قنوات بي إن سبورت تعلن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا

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أعلن شبكة قنوات بي إن سبورت تعلن عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة، ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتقرر أن يرتدي المنتخب المصري الأولمبي القميص الأحمر والشورت والجورب الأسودين في لقاء إسبانيا الخميس المقبل بالجولة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية.

فيما يرتدي المنتخب الإسباني الطاقم الأبيض بالكامل في المباراة التي تقام التاسعة والنصف صباح الخميس المقبل في ملعب قبة سابورو.

وأعلن شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التي ستنطلق الشهر الحالي في طوكيو، وقد تضمنت ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: محمد الشناوي وأحمد حجازي ومحمود الونش، وفيما يلي قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي. الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر. الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

شوقي غريب

يبحث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصرالأولمبي، عن إنجاز جديد خلال مشاركتة في أولمبياد طوكيو 2020، واوجد عدد من الاعبين المميزين.

ويأمل غريب في تكرار نجاح الجيل الذهبي الذي في كأس العالم للشباب عام 2001، حيث حصد الميدالية البرونزية، ليحقق لكرة القدم المصرية أول إنجاز أولمبي، وينافس المنتخب المصري في مجموعة قوية تضم الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

وكان أبرز إنجاز حققه الفراعنة هو الحصول على المركز الرابع مرتين في أولمبياد 1928 مع المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري، وفي دورة 1964 مع اليوغسلافي جوزيف فاندلر

وشارك منتخب مصر لكرة القدم في 11 نسخة بالأولمبياد، وقاده مدربون مصريون في 4 نسخ فقط