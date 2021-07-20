صور.. التموين: انتظام العمل بالمخابز ومستودعات البوتاجاز خلال العيد

جدة - نرمين السيد - أكد مديرو مديريات التموين بمختلف المحافظات أن غرف العمليات المركزية التى أنشأت بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين لم تتلقى أى شكوى حتى الآن من المواطنين حول توافر الخبز او الوقود او اسطوانات البوتاجاز أو السلع بالأسواق، لافتين إلى أن أن المخابز تعمل بكامل طاقتها لتوفير الخبز المدعم للمواطنين على بطاقة الدعم.





وأشار مديرو المديريات إلى أن عددا من المخابز قد طلبت إجازة بالعيد، ووفقا للضوابط المقررة فى هذا الشأن فإن الإجازة تمنح طبقا لاحتياجات المنطقه على ألا تزيد عن 30 % من تعداد المخابز بالحى أو المركز أو المدينة، مضيفين أنهم يسيَّرون حملات على المخابز ومحطات الوقود والأسواق ومستودعات الغاز للتأكد من توافر السلع وكذلك الوقود بكل أنواعه. وأكد رؤساء شركات المجمعات الاستهلاكية أنها تعمل اليوم وغدا وبعد غدا لتوفير احتياجات المواطنين من السلع، مشيرين إلى أن المخازن التابعة لهم تمد المجمعات بكل السلع سواء الجافة أو اللحوم الطازجه والمبردة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمى باسم وزارة التموين، إن الدكتور على المصيلحى يتابع مع غرفة عمليات انتظام العمل مع التأكيد على المتابعة المركزية من الوزارة لحظيا فى ما يتعلق بعمل المخابز بالمحافظات وتوافر السلع بالأسواق ومحطات الوقود ويتابع أيضا مع رؤساء شركات المجمعات توافر االسلع وعمل المجمعات اليوم.

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