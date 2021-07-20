/641443/قتلها-وقطع-شرايين-ايده---طعن--زوجة-على-يد-منجد-في-بني-سويف-بسبب-دعوى-خلع

أقدم منجد على قتل زوجته، بعد أن سدد لها 6 طعنات بالصدر والبطن بسلاح أبيض" سكين"، أول أيام عيد الأضحى المبارك" وحاول الانتحار بقطع شرايين يده، فى مركز أهناسيا بمحافظة بني سويف، وتم نقله لمستشفى بني سويف الجامعي، والخاصة تحت تصرف النيابة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل زوجة على زوجها في بنى سويف

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد شريف جمعة، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لغرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بقيام "محمود م.س" 33 عامًا، عاطل، بطعن زوجته" شادية. م" عامًا، بسلاح أبيض "السكين"، داخل محل تعمل به زوجته بعدة طعنات فى صدرها اودى بحياتها في الحال وبعدها قام بقطع شرايين يده للانتحار والتخلص من حياته.

دعوى خلع

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الواقعة، وأتضح العثور على جثة الزوجة، وبإلتحريات توصلت أن الزوج اعترض على رفع زوجته دعوى خلع ضده ورفضها الصلح بينها، نتيجة رفضه العمل وقلة دخله المالى وعجزه عن الأنفاق عليها وعلى أطفالـه الثلاثة، بعد أن علم الزوج أن زوجته رفعت قضية خلع عليه فتوجه لها فى عملها داخل محل تجاري التحقت بالعمل به للانفاق على أطفالها.

وفي سياق اخر اليوم تواصل جهات التحقيق، تحقيقاتها المكبرة بشأن العثور على جثتي شاب وفتاة فى حالة تعفن داخل سيارة بمنطقة الهرم فى الجيزة.

تفاصيل الواقعة

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، مفاده العثور على جثتين لشاب وفتاة في حالة تعفن داخل سيارة داخل جراج مغلق خاص بمنطقة الهرم فى الجيزة، وعلى الفور تم نقل الجثتين للمشرحة بعد مناظرتهما، وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية بالواقعة.

تحريات رجال المباحث

وأكدت تحريات المباحث، أن وفاة الشاب والفتاة جائت بسبب إغلاق كافة منافذ السيارة، إضافة إلى تعاطي المواد المخدرة، مشيرةً أن الشاب يعمل سائق بإحدى شركات توصيل المواطنين، وتربطه علاقة بالفتاة، واصطحبها بسيارته وخلال تواجدهما بالسيارة تعرضا للاختناق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.