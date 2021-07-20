مبادرة «كلنا واحد» تدخل يومها الـ 23 وسط إقبال شديد من المواطنين

جدة - نرمين السيد - دخلت فعاليات المرحلة الـ18 من مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية نهاية الشهر الماضى، لتوفير السلع بتخفيض يصل لـ40% يومها الثالث والعشرين، وسط اقبال شديد من المواطنين، للاستفادة من التخفيضات المطروحة على عدد كبير من السلع.





واستهدف المبادرة، توفير جميع مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع غذائية إستراتيجية أساسية، ولحوم الأضاحى، والمستلزمات الطبية الوقائية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، تيسيراً على المواطنين؛ وذلك بالتنسيق مع 19 من السلاسل التجارية الكبرى، بإجمالى 755 فرعا على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة.

وتعمل المبادرة على توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

كما تم التنسيق مع مسؤولى عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين، وإنشاء 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع الأضاحى الحية بكافة أنواعها، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

من جانبها، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، للمساهمة فى تلبية إحتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بالمساهمة فى تلبية الإحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يرسخ الدور المجتمعى للوزارة، ويحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وقد تم التنسيق مع جميع السلاسل التجارية لاتخاذ الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

ويأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وبمناسبة الحتفال بثورة 30 يونيو، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، واستمرارًا لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى، من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى، لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تُلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامتهم فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته.