/641453/الأوراق-المطلوبة-للاشتراك-في-We-Space-وأسعار-الباقات
يسأل العملاء عن الأوراق المطلوبة للاشتراك في We Space وأسعار الباقات وذلك للاشتراك الانترنت تقدر تشترك معانا علي باقاتWE space الجديدة لاقصى سرعه يتحملها خطك.
دوت الخليج
باقات We Space وأسعارها
باقات Super تصل الي 30 ميجابيت/ث باقة super بسعة تحميل 140 جيجا بسعر 120 جنية غير شامل الضريبة باقة super بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 210 جنية غير شامل الضريبة باقة super بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 500 جنية غير شامل الضريبة باقات mega تصل الي 70 ميجابيت/ث باقة mega بسعة تحميل 140 جيجا بسعر 220 جنية غير شامل الضريبة باقة mega بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 310 جنية غير شامل الضريبة باقات ultra تصل الي 100 ميجابيت/ث باقة ultra بسعة تحميل 140 جيجا بسعر 320 جنية غير شامل الضريبة باقة ultra بسعة تحميل 250 جيجا بسعر 410 جنية غير شامل الضريبة باقة ultra بسعة تحميل 600 جيجا بسعر 700 جنية غير شامل الضريبة
الأوراق المطلوبة للاشتراك في We Space وأسعار الباقات
صورة من تحقيق الشخصية لصاحب الخط صورة من أخر فاتورة تليفون مستحقة وتكون مسددة (فى حالة إن خط التليفون جديد ، سوف نقوم بإحضار صورة من العقد) مبلغ الاشتراك مقدم
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