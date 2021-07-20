تهنئة إيبارشيتى شبرا الخيمة وبنها بعيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



جدة - نرمين السيد - هنأ الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. جاء ذلك خلال الزيارة التى قاما بها، اليوم، لمقر محافظة القليوبية، حيث قدما التهنئة له ولقيادات المحافظة بهذه المناسبة.

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