«دينية الشيوخ»: «حياة كريمة» أحد المحاور الرئيسية لتجديد الخطاب الدينى

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ الدكتور يوسف عامر، أن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى تعد محورًا رئيسيًا من محاور تجديد الخطاب الدينى التى تتبناها الدولة المصرية خلال السنوات 7 الماضية وحتى الآن.





وقال عامر إن المبادرة تمثل عنوانًا أساسيًا فى مجال حقوق الإنسان، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس السيسى تعطى مثلًا لمن يريد العمل على حقوق الإنسان وتوفير حياة إنسانية للمواطنين.

وأضاف أن القيادة السياسية حرصت على الدعوة إلى تجديد الخطاب الدينى ليعرف المواطنين والعالم أجمع صحيح الدين من خلال الأزهرِ الشريف، فهو مركز نشر الوسطية الدينية فى العالم، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية الأخرى وخصوصا وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف ستشارك فى "حياة كريمة" باعتبارها جزء من الحكومة والمؤسسات المساهمة فى تنفيذ هذه المبادرة بناء على تعليمات الرئيس السيسى، منوهًا بأن قيام وزارة الأوقاف حاليا بتطوير وبناء المساجد فى مختلف القرى والمدن بالمحافظات هو مساهمة على أرض الواقع فى هذا المشروع التاريخى الوطنى.

ولفت إلى أن وزارة الأوقاف تقوم أيضًا بتدريب وإعادة تقييم الأئمة فى مختلف المساجد حرصًا منها على أن يكون من يعتلى المنبر قادر على المساهمة فى تجديد الخطاب الدينى، ومن ثم إعادة بناء الإنسان المصرى وهو أيضا جزء أصيل من المبادرة الرئاسية.

وتابع عامر قائلا: "أن الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية المختلفة بذلت جهودا كبيرة فى ميدان تجديد الخطاب الدينى، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والخاطئة وجمع الكلمة، وما زالوا يبذلون الجهود المشكورة فى الداخل والخارج، لتأكيد وسطية هذا الدين الحنيف ورد كل شبهة وصورة مغلوطة تنسب إليه".

ولفت رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ إلى أن من أهم ثمار إعادة الأمن والأمان، هو قيام الدولة بهذه الانطلاقة التاريخية فى البناء والتعمير فى شتى المجالات عبر نظم ورؤى متطورة لصناعة الجمهورية الجديدة على المستويات الصحية والتعليمية والزراعية والصناعية وغيرها.

وأشاد بروح المجتمع المتماسك التى تظهر فى أروقة تنفيذ هذه المبادرة القائمة على التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة بمختلف جهاتها وكذلك التعاون مع القطاع الخاص والحكومى فى سبيل توفير حياة كريمة للشعب المصرى العظيم، مؤكدا أن استهداف أكثر من 50% من سكان مصر بهذه المبادرة هو تأكيد على محورها الإنسانى فى المقام الأول.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019، كان تاريخًا فاصلًا فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، حيث كُتب فى هذا اليوم شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، حيث قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، وبرعايتى المباشرة.. لاطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى، حيث استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.