الزراعة: ذبح 7500 أضحية مجانا للمواطنين بالمجازر أول أيام العيد

تلقي القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقريرا أعده الدكتور أيمن محروس رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة حول إجمالي مذبوحات الأضاحي بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك وجاء في التقرير أن إجمالي المذبوحات 7500 رأس ماشية من الجاموس والابقار والأغنام والماعز والجمال.
وجاءت محافظة الجيزة في المركز الأول تليها الاسكندرية ثم البحر الاحمر والشرقية والقاهرة وكفر الشيخ.
وأضاف محروس ان الذبح مازال مستمرا حتى نهاية اليوم في المجازر الحكومية والتي تقدم للمواطنين خدمة الذبح والفحص الطبي للأضاحي مجانا بالإضافة إلى الاشراف الطبي لتأكد من سلامة الاضحية خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك للحد من الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظا على صحة المواطنين.
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