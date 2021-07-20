90 يوما في العناية.. تعرف على آخر تطورات حالة الفنانة دلال عبد العزيز الصحية

طالب الفنان هشام جمال، من متابعيه الدعاء بالشفاء العاجل للنجمة دلال عبد العزيز، من الأزمة الصحية التى تعانى منها، وتخضع على إثرها في الرعاية الطبية بأحد المستشفيات. وكتب هشام جمال، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "عدى تقريبا 90 يوما على دخول الأم الحنينة والست صاحبة الواجب الأستاذة دلال عبد العزيز، العناية المركزة، ياريت تدعولها تتحسن وربنا يشفيها ويبقى عيد سعيد عليها وعلى بناتها دنيا وايمى، اللى عايشين تجربة صعبة، ربنا يصبرهم عليها، ويخفف عليهم الحمل الكبير والضغط النفسى اللى هما فيه كل لحظة، مع نزول وطلوع الأكسجين ومع كل تغير فى حالتها".

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