6 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء

شهد النادي اليوم الثلاثاء ، على العديد من الأخبار والأحداث التي تخص الرياضة خاصة منتخب مصر الأولمبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

رباعي الاهلي

اكتمل اليوم الثلائاء عقد المنتخب الأولمبي بعد وصول الرباعي الذي شارك مع الأهلي في نهائي افريقيا والفوز بها بعد وصولهم أمس إلى طوكيو واليوم إلى مدينة سابورو وشاركوا في المران الذي أقيم على أحد الملاعب.

جاء وصول الرباعي محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر واكرم توفيق وصلاح محسن بصحبة المهندس أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة الذي أصر على الحضور لمؤازرة الفريق.

وجاء التدريب قويا وشهد تنافساً بين جميع اللاعبين لدخول قائمة ال١٨ الخاصة بالمباراة.

بي إن سبورت

أعلن شبكة قنوات بي إن سبورت تعلن عن إذاعة مباراة مصر وإسبانيا عبر قناة بي ان سبورت المفتوحة، ويستضيف استاد سابورو دومى المباراة الأولى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، أمام إسبانيا يوم الخميس المقبل فى افتتاح مشوار الفراعنة فى أولمبياد طوكيو.

شوقي غريب

تحدث شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، عن مواجهة الفراعنة المرتقبة أمام نظيره الإسباني، في افتتاح مشوار الفريق في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021.

وقال غريب على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "المنتخب الإسباني قوي جدا، ويمتلك ستة لاعبين شاركوا في بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة "يورو 2021".

وأضاف: "المباراة ليست صعبة علينا فقط، بل على المنافس أيضا، دعمنا صفوف بلاعبين كبار بجانب”.

أولمبياد طوكيو

كشف رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ اليوم الثلاثاء أنه خلال الطريق الذي تم قطعه صوب تنظيم ألعاب طوكيو كانت هناك شكوك كل يوم بسبب جائحة فيروس كورونا، على الرغم من أن هذه الهيئة قررت عدم نشرها علنا كي لا تؤجج حالة الضبابية والمخاوف بشأن الحدث الرياضي.

وأشار مسؤول الأولمبية الدولية إلى أن هذه اللجنة والمضيفين اليابانيين واجهوا في البداية مسألة الاختيار بين "إلغاء أو تأجيل" الحدث، وذكر أن تنفيذ الخيار الاول "كان الأسهل".

محمد صلاح

حرص النجم المصري محمد صلاح، المحترف لدي صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، على تقديم التهنئة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

حيث نشر تغريدة عبر حساباته الرسمية بمنصات السوشيال ميديا لتقديم التهنئة قائلاً "كل عام وأنتم بخير وعيد أضحى سعيد".

المدير الفني لمنتخب اسبانيا

تحدث لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا الأولمبي، على نظيره منتخب مصر قبل المباراة المرتقبة بينهما صباح الخميس في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في طوكيو 2020 بمواجهة بطل أوروبا بتمام التاسعة ونصف صباح الخميس في بداية قوية لدور المجموعات.

ويقع المنتخب المصري والإسباني في مجموعة "الموت" وهي المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا منتخبات الأرجنتين وأستراليا.

وقال مدرب إسبانيا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "مصر فريق كبير وهم أبطال إفريقيا ولن تكون مباراة سهلة".

وأضاف: "نحن نتطلع إلى إظهار إمكانياتنا وسنلبي جميع التوقعات.