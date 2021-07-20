رئيس حدائق الحيوان : 18 ألف زائر فى أول أيام عيد الأضحى المبارك

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، أن حديقة حيوان الجيزة استقبلت 18 ألف زائر فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، ومنها ارتداء الكمامات وتوفير أجهزة قياس الحرارة عند البوابات.





وقال رجائى، مساء اليوم الثلاثاء، إنه تم تقديم جميع وسائل الراحة ليستمتع الزوار بحديقة الحيوان، مشيدًا بجهود العاملين بالحديقة.

وأضاف أن حديقة الحيوان بدأت فى استقبال زوارها منذ السابعة والنصف صباحًا، لافتًا إلى أن الحديقة شهدت إقبالاً من المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد داخل الحديقة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أنه تم زيادة المساحات الخضراء بحديقة حيوان الجيزة وإقامة العديد من أعمال التجديدات، مشيرًا إلى بعض الألعاب الترفيهية التى تم افتتاحها مؤخرًا مثل البدالات المائية، وحديقة الحيوان الأليفة.

ولفت إلى أن حديقة الحيوان الأليفة تعتبر من أهم مصادر السعادة للأسرة المصرية، حيث يوجد تفاعل مباشر بين الزائر والحيوان، لافتًا إلى وجود فقرة تعليمية للأطفال من خلال تعليمهم كيفية التعامل والتصوير وإطعام الحيوانات، وعدم إيذاء الحيوانات.

وأشار إلى أن هناك منطقة ملاهى ترفيهية على أعلى مستوى، كما تم صيانة دورات المياه، ووجود شركة أمن وفرقة نظافة على أعلى مستوى، موضحًا أن عمال الحديقة لديهم خبرة كبيرة، سواء كان فى حماية الحيوان أو حماية أى زائر من الحيوانات.