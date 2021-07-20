الأهلي يعلن إصابة حسين الشحات بجزع فى الرباط الداخلي للركبة وغيابه 10 أيام

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسين الشحات، لاعب الفريق، يعاني من جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

وأوضح أن الشحات اشتكى من آلام؛ نتيجة تعرضه لكدمة قوية خلال مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وخضع لأشعة رنين مغناطيسي خلال الساعات الماضية.

وأشار إلى أن اللاعب بدأ برنامج العلاج الطبيعي والتأهيل بداية من مران اليوم، على أن يعود إلى التدريبات الجماعية في غضون 10 أيام.

وعاد الأهلى لاستئناف تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة البنك الأهلي يوم الخميس المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري.