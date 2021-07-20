/641474/هاني-شاكر-مصر-بها-عادات-وتقاليد-وظهور-محمد-رمضان-عار-على-المسرح-أمر-غير-لائق

في حوار له مع برنامج شربل يستقبل على سي إن إن عربية، انتقد الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، ملابس محمد رمضان في حفلاته الأخيرة، وظهوره "عار" على المسرح، والاعتماد على الرقص بطريقة غير لائقة.

هاني شاكر : مصر بها عادات وتقاليد تختلف عن اوروبا وأمريكا

وقال الفنان هاني شاكر إن رمضان يقدم حفلاته وملابسه بها على الطريقة الأجنبية، وفي مصر توجد عادات وتقاليد تختلف عن أوروبا وأمريكا.

وأشار هاني شاكر إلى أن محمد رمضان يرغب في التجديد وتقديم شيء مختلف، لكن ظهوره "عار" في الجزء العلوي من جسمه أمر أول مرة يحدث في مصر.

ووصف هاني شاكر نقيب الموسيقيين، محمد رمضان بأنه ليس مطربا، ولكنه يقدم شكل مختلف من الأغنية والاستعراض أو الشو على المسرح "قد يكون غير مقبول في مصر"، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات لن تستمر، و"ما ينفع في أمريكا وأوروبا لا ينفع في مصر".

قال هاني شاكر إن بعض النجوم يرتدون ملابس غير مقبولة في الحفلات، منهم هيفاء وهبي التي اعترضت المصنفات على ملابس حفلها الأخير في مصر، وهاتفها نقيب الموسيقيين لتوضيح الأمر وتقبلت النقد مرحبة ووعدته بأنها ستحاول في الحفلات القادمة مراعاة بعض الأمور.