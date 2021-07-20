صور - وكيل مطرانية الكاثوليك بالغردقة يشترى خروف العيد

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حيث قام القمص يؤنس أديب بشراء خروف العيد من أحد شوادر بيع الأضاحى بالغردقة، بصحبة الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، ليكون من ضمن صفوف المضحيين، مقدمًا التهنئة لجميع المواطنين متمنياً أن يعم السلام والخير على بلادنا الحبيبة.
وقال القمص "يوأنس" وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، إنه اعتاد فى جميع الاحتفالات الدينية مع المسلمين، التشارك معهم، وذلك من خلال إقامة مؤتمرات ومحاضرات فى الاحتفال بالمولد النبوى عن سماحة الإسلام والمحبة والود الموجود بين الشعب المصرى، وذكر أنه فى هذا العام، كان حريصًا أن يكون المشاركة فى الاحتفال له طابع آخر وأن يصبح من ضمن صفوف المضحيين، مؤكداً أنه عند شراء الأضحية كنت حريصاً على اصطحاب الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، حتى يكون الخراف سليمًا وليس به أى عبوب لتقديمة لأحباب الرحمن.
وأضاف وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، أن الكنيسة تستقبل فى الأعياد المسيحية كل الأخوة المسلمين ومشايخ الأزهر الشريف لتقديم التهانى للمسيحيين، قائلًا: "أنا بقدم جزء قليل من الخير، الذى يقدمه لنا أخواتنا المسلمين" تحت شعار" أعيادنا وأحد"، لافتاً هذا العمل أحد أهم بنود وثيقة الإخوة والإنسانية التى وقعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا الفاتيكان لنعمل سويا على ترسيخ العلاقات بين جميع أطياف المجتمع.
وأوضح القمص يوأنس: "يتمتع الشعب المصرى فعلآ بالوحدة الوطنية الحقيقية بين الأقباط والمسلمين الذى لا يوجد فرق بينهما وتجمعهم جميع المناسبات على حب الوطن".
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