/641478/وجدوه-محترق-بمقابر-القرية-جريمة-عائلية-تهز-محافظة-قنا-بسبب-الميراث
تمكنت أجهزة الأمن بـمحافظة قنا من كشف ملابسات جثة طفل محترقة فوق مقابر المعنا شرق مدينة قنا ، والمُبلغ بتغيبه قبلها بأيام.
دوت الخليج يرصد تفاصيل الجريمة
وتبين ان ما وراء ارتكاب الجريمة شخص يدعى عمر الطيار " ابن عم والد الطفل "، لخلاف قديم على توزيع ميراث بين أبناء العمومة، ما دفعه إلي خطف الطفل و إلقاء جثته فوق مقابر منطقة المعنا.
و تسببت الجريمة فى حالة من الهلع والرعب بين أبناء قنا ، بعد العثور على جثة الطفل محترقاً داخل مقابر قرية منطقة المعنا، بعد أيام من البحث و التحرى.
وكان اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا ، تلقى إخطارًا من قسم شرطة قنا ، بالعثور علي جثة الطفل محمد رجب أبوالفضل، مقيم بقرية دندرة، فوق مقابر المعنا، و المبلغ بتغيبه عن المنزل منذ أيام.
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