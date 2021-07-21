التدافع على مراكز التطعيم يتسبب في إقالة وزير الصحة في تونس«صور»

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/641480/التدافع-على-مراكز-التطعيم-يتسبب-في-إقالة-وزير-الصحة-في-تونسصور
قرر هشام المشيشي رئيس الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيرا للصحة بالانابة.
وجاءت هذه الاستقالة بسبب الإقبال من قبل المواطنين على مراكز التطعيم، والذي كان كبيراً في حين لم توفر وزارة الصحة العدد الكافي من جرعات لقاح كورونا، ما أدى إلى حدوث فوضى وتدافع أمام المراكز تسبّب في إصابة عدد من المواطنين بجروح
وكانت وزارة الصحة قد اعلنت امس الاثنين تخصيص يومي الثلاثاء والاربعاء لتلقيح كل من يرغب في تلقي جرعة مضادة لفيروس (كورونا) لكن توافدت اعداد كبيرة من التونسيين اليوم على مراكز التلقيح ما تسبب بفوضى كبيرة.
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