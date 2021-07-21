جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الدواء، فى بيان لها، إنه يتم تلقى الاستفسارات والشكاوى الأدوية على مدار 24 ساعة، لافتة إلى أن الهدف من الخدمة هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التى تطرأ بـ سوق الدواء.
وأشارت إلى أن مسؤولى التواصل بالخط سيقومون بتسجيل بلاغات المواطنين حول الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التى يحتاجونها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الدواء تخصص رقما لـ الخط الساخن لتلقى الشكاوى خلال العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.