هيئة الدواء تخصص رقما لـ الخط الساخن لتلقى الشكاوى خلال العيد

جدة - نرمين السيد - وقالت هيئة الدواء، فى بيان لها، إنه يتم تلقى الاستفسارات والشكاوى الأدوية على مدار 24 ساعة، لافتة إلى أن الهدف من الخدمة هو العمل على توفير احتياجات المواطنين من مختلف المستحضرات الدوائية، وكذلك متابعة المتغيرات التى تطرأ بـ سوق الدواء.

وأشارت إلى أن مسؤولى التواصل بالخط سيقومون بتسجيل بلاغات المواطنين حول الأدوية، وتوجيههم إلى أقرب مكان للحصول على الأدوية التى يحتاجونها.