الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة خلال 6 أيام

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.

وتوجد فرص لتواجد الشبورة المائية الخفيفة فى الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية منه الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

ولفتت الأرصاد إلى أنه من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة ستكون هناك فرص لـ سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد حلايب وشلاتين وأبوسمبل على فترات متقطعة بنسبة 30%.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحرى، اليوم الأربعاء 37 درجة، وغدا الخميس 36، وبعد غد الجمعة 35، ويوم السبت 35، ويوم الأحد 35، ويوم الإثنين 35 درجة.