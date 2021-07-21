أداء الرئيس السيسى لصلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "الأهرام"، فى صفحتها الرئيسية، تحت عنوان "نهضة عمرانية وزراعية وصناعية بالقطاع الشمالى الغربى"، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسى أدى صباح أمس صلاة عيد الأضحى فى مسجد "مالك الملك" بمدينة العلمين الجديدة، وعقب أدائه الصلاة، تابع الموقف التنفيذى لمدينة الفنون فى العلمين الجديدة".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسى اطلع على المخطط التنفيذى لتنمية القطاع الشمالى الغربى للجمهورية، من الإسكندرية وحتى السلوم غربا، موضحة أن المخطط يهف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة، يجرى العمل بها فى تلك البقعة الجغرافية، مع ربط المشروعات بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط سكك حديدية جديدة.

وأضافت أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس فى مقر رئاسة الجمهورية فى العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ووزراء: الداخلية، والكهرباء، والأوقاف، والعدل، والزراعة، والتنمية المحلية، والإسكان، والسياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدنى".

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى وجه بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق مع مراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية، وإنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود، لخدمة المواطنين من أجل استيعاب حركة المرور المتوقعة حاليا ومستقبلا، نظرا للتنمية الشاملة التى تشهدها تلك المنطقة.

وتابعت "واطلع الرئيس على تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافى الشمالى الغربي، ومحاور الربط بين تلك المشروعات وبقية المحافظات، واستعرض عددا من المشروعات التنموية فى نطاق محافظة الإسكندرية، كذلك الموقف التنفيذى لتطوير المناطق والتجمعات على ترعة النوبارية، كما تابع سير العمل ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية".

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إنه فى مقدمة تلك المشروعات الجارى إنشاؤها فى المنطقة الشمالية الغربية، المشروع القومى العملاق للإنتاج الزراعى المتكامل "الدلتا الجديدة"، وكذلك مشروع محطة الضبعة النووية، ومدينة ومطار العلمين الدولى.

وتحت عنوان "بعد عامين من كورونا.. المصريون يحتفلون بالعيد"، ذكرت "الأهرام" أن ملايين المصلين أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك أمس فى المساجد التى حددتها وزارة الأوقاف لصلاة العيد، فى ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وقد شهدت المساجد على مستوى الجمهورية وجود الأئمة والدعاة فيها قبل صلاة العيد، وأشادت وزارة الأوقاف بوعى رواد المساجد والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة أنها سوف تستمر فى خطط تعقيم ونظافة المساجد على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيد تأدية مناسك الحج، قالت الصحيفة "إن حجاج بيت الله الحرام أدوا أمس طواف الإفاضة وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التى فعلتها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية، لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة".

وأضافت أن الرئاسة العامة شاركت مع الجهات المعنية فى تنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكى عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق، روعى فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدى أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية، والتى أسهمت فى انسيابية وتسهيل حركة الحشود.

وفى تناولها للشأن المحلى، وتحت عنوان "الماسح الضوئى يصحح بابل شيت الثانوية إلكترونيا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن أعمال تقدير الدرجات إلكترونيًا فى اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمى والأدبى انتهت، وتتواصل فى نفس الوقت أعمال تصحيح مواد الجغرافيا والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، على أن يتم نهاية هذا الأسبوع تقدير درجات مادة الفلسفة والمنطق، التى امتحنها الطلاب يوم الأحد الماضى.

وأضافت أن الكنترولات الرئيسية للثانوية العامة فى "القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط" تستأنف أعمالها بالتناوب، تمهيدا لانطلاق الاختبارات السبت المقبل تحت إشراف الدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم لشئون المعلمين والمشرف على امتحانات الثانوية العامة.

وتحت عنوان "الإفراج عن 2.075 سجينا استوفوا شروط العفو"، أشارت "الجمهورية" إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتى تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو.

وأشارت "الجمهورية"، تحت عنوان "وزير المالية: حياة كريمة بتمويل مصرى 100%"، إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أنه سيتم تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة" بتمويل مصرى 100%، وأنه يعتبر بشهادة الأمم المتحدة من أفضل البرامج التنموية فى العالم، حيث يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولا وتأثيرا على حياة الناس، إذ يؤدى إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

ونوهت بأن هناك خدمات لم يشهدها الريف من قبل، ستدخل القرى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تنفيذ هذا المشروع القومى.

وفى تناولها للشأن المحلى، ذكرت صحيفة "الأخبار"، تحت عنوان "تبطين 2.148 كم ترع فى 20 محافظة"، أن وزارة الرى انتهت من تأهيل وتبطين 2.148 كيلو مترا من الترع حتى الآن فى 20 محافظة فى إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومى لتبطين الترع، كما يجرى العمل على تنفيذ أطوال تبلغ 745.5 كيلو متر، فضلا عن تدبير الاعتمادات المالية لـ350 كيلو مترا أخرى تمهيدا لطرحها على المقاولين.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الرى تواصل العمل فى المشروع القومى لتبطين الترع خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وطبقا للبرنامج الزمنى للانتهاء من المشروع فى موعده.

وأوضح الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى، أن إجمالى الأطوال التى شملها المشروع حتى الآن تبلغ 8,233 كيلو متر، مشيرًا إلى أن المشروع القومى لتبطين الترع، خصوصًا فى الريف، تم إطلاقه فى شهر سبتمبر الماضى، وتم اختيار مجموعة من الترع هى الأصعب، والتى بها مشكلات أكثر، موضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع ستنتهى فى منتصف عام 2022، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 18 مليار جنيه تشمل جميع المحافظات.

وتحت عنوان "المشاط تبحث تحلية المياه مع شركة سكاتك النرويجية"، أشارت "الأخبار" إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى التقت مع تيرجى بيلسكوج نائب الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، ومحمد عامر المدير العام الإقليمى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ استعرضت الدور الذى تقوم به الوزارة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الجهود التنموية فى الدولة.

وأضافت الصحيفة "استعرضت وزيرة التعاون الدولى المشروعات التنموية الجارى تنفيذها، مثل مشروع منظومة المياه بمصرف بحر البقر، والذى تبلغ قيمته مليار دولار"، كما ناقشت الجهود التى تقوم بها الدولة للتوسع فى مشروعات تحلية المياه وتنفيذ العديد من المشروعات من خلال الشراكات الدولية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وسعى الدولة المصرية لتوطين الصناعة والتكنولوجيات الحديثة فى هذين المجالين.