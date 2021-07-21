مدبولى يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى 69 لثورة 23 يوليو

جدة - نرمين السيد - وفى برقيته، بعث رئيس الوزراء إلى الرئيس بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهانى وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التاريخية.

وأكد مدبولى أن هذه المناسبة ستظل دائماً حاضرة فى وجدان الشعب المصرى، بما حققته من انجازات عظيمة لإرساء مبادئ العدالة والمساواة والحرية، وما أحدثته من تغيير فى المنطقة العربية والإفريقية ودول العالم الثالث، دفاعاً عن حرية الشعوب وحقها فى حياة حرة كريمة.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى برقيته قائلا: "وإننا يا سيادة الرئيس، ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية، نسأل المولى عز وجل أن يعيدها على سيادتكم، بموفور الصحة ودوام التوفيق، وأن يشملكم بعنايته وتوفيقه كى يتحقق على أيديكم ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورقى وازدهار".