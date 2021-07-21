صرف 2.3 مليون جنيه رعاية اجتماعية وصحية لـ«العمالة غير المنتظمة» بأسوان

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 307 شباب بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم اثنين من ذوى القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1.431 راغب عمل، فضلا عن إسقاط 706 بطاقات قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها فى المواعيد المحددة.





وقال الوزير: "إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب".

وتلقى وزير القوى العاملة تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب، مدير المديرية فى هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر يونيو الماضى، أشار فيه إلى أنه تم صرف 103 آلاف جنيه لـ 41 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و37 ألفا و601 جنيهات رعاية صحية لـ 11 عاملا، فضلا عن صرف منحة عيد العمال بإجمالى مليونان و 240 ألف جنيه لـ 4.480 عاملا من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 216 منشأة "دورى نهارى" وعمل 15 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 125 منشأة أخرى، وبحث 8 شكاوى عمالية، وعمل ندوتين توعية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 69 منشأة، وإعادة التفتيش على 65 منشأة أخرى.

وفى مجال علاقات العمل ، تلقت المديرية 17 شكوى عمالية، تم تسوية شكوتين منها وديا، وإحالة 6 شكاوى للقضا، وحفظ شكوتين أخرى ، وتبقى 7 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 201 شهادة قياس مستوى المهارة، وإصدار 1.206 رخص مزاولة المهنة لـ 1.206 عمال.

أما فى مجال التدريب المهنى ، تم تخريج 33 متدربة على التفصيل والخياطة، و13 متدربا على مهنة التبريد والتكييف، بمركز تدريب المحمودية بأسوان.