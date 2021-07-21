/641483/مشوارك-سعيد-في-ثاني-أيام-عيد-الأضحى-سيولة-مرورية-بشوارع-القاهرة-والجيزة

انتظمت حركة سير السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وانتشرت الخدمات الأمنية لمتابعة الحالة المرورية بالشوارع، تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمود عبد الرازق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل النشرة المرورية صباح اليوم الأربعاء

انتظام في حركة سير السيارات

وظهرت سيولة مرورية في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات المرورية الطرق والشوارع الرئيسية كافة.

وظهرت حركة السيارات بصورة طبيعية أعلى محور روض الفرج، وكوبري" الجلاء، والساحل، الجامعة، ومايو، وكوبري عباس، كما انتظمت حركة السير أعلى محور 26 يوليو في الاتجاهين، ومحور روض الفرج، وعلى الطريق الدائري وجميع النزلات.

كثافات مرورية مرتفعة بكوبري 6 أكتوبر

ظهرت كثافات مرورية مرتفعة بكوبري 6 أكتوبر أعلى مناطق غمرة ورمسيس بالاتجاهين، ومدخل الكوبري في شارع امتداد رمسيس، كما يشهد طريق صلاح سالم كثافات مرورية في القادم من كوبري الجلاء بمناطق العروبة، وكذلك المتجه الي كوبري الفردوس بمناطق مسجد الشرطة والدراسة

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، من تواجدها بالشوارع والميادين، وسط انتشار الخدمات المرورية وتواجدها أعلى المحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع الجانبية، لتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع المحافظتين، لشن حملات مرورية مكثفة، لرصد المخالفات المرورية بأنواعها شتى، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

ورصدت كاميرات المراقبة، عددًا من المخالفات المرورية، وتم تحرير المخالفات الفورية والتصالح معها بمعرفة رجال المرور.