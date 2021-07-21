/641485/بسبب-مرض-السكر-ريهام-سعيد-تعتزل-الإعلام-وتتجه-لمجال-التمثيل

كشفت الإعلامية ريهام سعيد عن اعتزالها مهنة الإعلامي بشكل نهائي موضحة العديد من الأسباب التي وجهتها لأخذ ذلك القرار كان على رأسهم حبها الشديد للتمثيل ورغبتها في التفرغ له.

دوت الخليج يرصد سبب اعتزال ريهام سعيد الإعلام

روت ريهام سعيد عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام فترة تنقلها من التمثيل للإعلام والعودة للتمثيل مرة أخرى، قائلة : “فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده، أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015، لأني حسيت إن صاحب بالين كداب وإن التمثيل مأثر على مسيرة الخير اللي ابتديتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود اللي بعمله، لكن عشقي للتمثيل اللي هو درستي ومهنتي رجعني أمثل تاني وانا لسة في نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل”.

وتابعت سعيد: “ كنت عارفة إن عشان أخد مكانة كممثلة لازم أسيب الإعلام زي مع حقظ الألقاب داليا البحيري وبسمة ودينا الشربيني ودينا فؤاد وغيرهم، بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي اللي كانت مهمة وقتها”.

ريهام سعيد: حصلي مشاكل كتير في الإعلام وجالي السكر بسببه

وأوضحت ريهام سعيد العديد من المشاكل التي واجهتها خلال ممارستها للتمثيل مشيرة إلى اصابتها بمرض السكري، فقالت: “أنا حصلي مشاكل كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشيال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشهدات العالية جداا والنجاح”.

واستكملت ريهام: “أنا تعبت وحاسة إني قدمت كل اللي ممكن يتقدم والدولة عاملة اللي عليها ومش محتاجة دور المدني في مساعدت الناس، ولكن أنا ليا الشرف إني اشتغلت في المهنة العظيمة دي اللي ليها رساله سامية وعظيمة، وليا الشرف إني كنت إعلامية في أصعب وقت مر علي الإعلاميين أيام حكم الاخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح وماتغيرش ولا دقيقة، أنا الحمد لله حققت في التمثيل وكل اللي اشتغلته علم مع الناس واشتغلت أعمال كلها قيمة بس بعد ما جالي السكر وشوية مشاكل تانية قررت أعمل اللي بحبه”.

ريهام سعيد تعلن اعتزال الإعلام

وقالت ريهام سعيد معلنة: “أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهاركز كممثلة، وهاطلب من الدكتور أشرف زكي إنه يساعدني إني أغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين إني مذيعة، ورسالة للأستاذة كاملة أبو ذكري ومش مكسوفة، نفسي أوي أمثل معاكي حتي لو مشهد ده من أحلامي".

وأضافت:خطوة صعبة وفيها ريسك كبير بس على الأقل أجرى ورا حلمي حتي وأنا في السن ده، جه الوقت اني استمتع بالي بعمله وبحبه خصوصا لما يكون في عصر ولا فيه واسطة ولا محسوبية إلي هيجتهد هيوصل”.

ريهام سعيد توجه رسالة حماسية للجمهور

واختتمت ريهام سعيد حديثها موجهة رسالة حماسية للجمهور، فقالت: “متسيبوش حلمكم مهما فات الوقت، بشكر جمهورى من الأمهات والشباب والأطفال إلي دائما بيدعموني وحبوا برامجى وتعلموا منها وبشكر ربنا علي عشرين سنة إداني الفرصة فيهم إني أقضي حوائج الناس وأقدم كل ما هو مفيد، فخورة بكل حلقة وبكل حرف قدمته 20 سنة تعب وسهر وتصميم علي تقديم الحقيقة، أنا آسفه ليكوا بس التمثيل رسالة برضوا وهو حلمي الأساسي إلي تأخرت أوي عشان احققه يا رب وفقني وساعدني".