/641486/الوباء-تحت-سيطرتنا-الصحة-العالمية-تحدد-موحد-انتهاء-خطر-كورونا

قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس رئيس منظمة الصحة العالمية، إن هدف منظمته الرئيسي في مجال مكافحة فيروس كورونا، هو تطعيم 70٪ من السكان في كل دولة بحلول سبتمبر 2022، وفق ما ذكرت شبكة ايه بي سي.

انتهاء كورونا

وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "لا يوجد لقاح ضد فيروس نقص المناعة البشرية، ومرض ألزهايمر، وكذلك ضد قائمة طويلة جدا من الأمراض. ولكن بالنسبة لمرض كوفيد، تبدو كل الأمور بشكل مختلف. يمكن أن يصبح هذا الوباء تحت سيطرتنا".

وشدد تيدروس أدهانوم جيبريسوس على أنه تتوفر كل الأمور الضرورية، لإنقاذ حياة البشر. وقال: "هدفنا هو تطعيم 70٪ من سكان كل دولة بحلول سبتمبر من العام المقبل، وهدفنا هو تحقيق التعافي العالمي، مضيفا:” نحن نستطيع وضع نقطة النهاية لهذا الوباء. ولتحقيق هدف تطعيم 70٪ من السكان بحلول سبتمبر، سنحتاج إلى 11 مليار جرعة من اللقاحات".

وأكد أنه لتحقيق ذلك، "يجب تنفيذ تدابير عاجلة. لكن تجري حاليا أزمة غير مسبوقة، وهي تتطلب اجراءات غير مسبوقة".

كما قال رئيس منظمة الصحة العالمية إنه لا ينبغي الحكم على أولمبياد طوكيو من خلال عدد حالات COVID-19 التي تنشأ لأن القضاء على المخاطر أمر مستحيل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، جيبريسوس ، في اجتماع للجنة الأولمبية الدولية ، إن كيفية التعامل مع العدوى هي الأكثر أهمية.

وذكر : "إن علامة النجاح هي التأكد من تحديد أي حالات وعزلها وتتبعها والعناية بها بأسرع ما يمكن وتوقف انتقال العدوى فيما بعد".

بلغ عدد حالات COVID-19 المرتبطة بالألعاب في اليابان هذا الشهر 79 حالة اليوم الأربعاء ، مع اختبار المزيد من الرياضيين الدوليين وثبوت إيجابيتهم .

ويمكن لزملائه المصنفين على أنهم على اتصال وثيق بالرياضيين المصابين أن يواصلوا التدريب والاستعداد للأحداث في ظل نظام من العزلة والمراقبة الإضافية.