لفشله في تفعيل التشفير مثل واتساب.. خبراء: أحذفو تطبيق ماسينجر فورًا

/641488/لفشله-في-تفعيل-التشفير-مثل-واتساب-خبراء-أحذفو-تطبيق-ماسينجر-فورا
حذر خبراء متخصصون بمجال الأمن الإلكتروني من تطبيق المراسلة Facebook Messenger ماسنجر، والمملوك لشركة فيسبوك، وذلك بسبب فشل التطبيق في استخدام التشفير من طرف إلى طرف مثل واتسآب.
حذف تطبيق ماسينجر
وكان هناك عدد من الخبراء الأمنيون قد حذروا مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من استخدام تطبيق ماسنجر ونصحوهم بحذفه فورا، وياتي ذلك بحسب صحيفة ديلي ميرور.
هذا وتعرض تطبيق ماسنجر لانتقادات شديدة بسبب فشله في استخدام التشفير من طرف إلى طرف مثل واتسآب حيث أن وجوده بهذا الشكل يعرض خصوصية المستخدمين والمحتوى الذي يقومون بتداوله للخطر.
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