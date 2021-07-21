/641489/مغامرة-جديدة-لمصطفى-محمد-في-دوري-أبطال-أوروبا

يلتقي فريق جالاتا سراي التركي، الذي يضم الدولي المصري مصطفى محمد، مع فريق آيندهوفن الهولندي، ضمن منافسات ذهاب دور التمهيدي الثاني من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

تواجد مصطفى محمد في قائمة جالاتا سراي

أعلن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، عن قائمة الفريق في مباراة ذهاب دور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أوروبا، أمام فريق أيندهوفن الهولندي، وشهدت القائمة تواجد المهاجم المصري مصطفى محمد، ويسعى الدولي المصري إلى الظهور بصورة جيدة حتى يستطيع الحفاظ على مشاركاته أساسيا مع الفريق خلال الفترة القادمة.

عانى مصطفى محمد في الفترة الأخيرة من إصابة في القدم اليسرى، وذلك أثناء تواجده في المباريات التحضرية لفريقه، إلا أنه تمكن من العودة وشارك في التدريبلات الجماعية لفريق.

يذكر أن قائمة منتخب مصر الأولمبي شهدت غياب الدولي مصطفى محمد، حيث رفض الجهاز الفني لفريق جالاتنا سراي مشاركة مصطفى محمد مع المنتخب الأولمبي في منافسات دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، والتي ستبدأ فعالياته غدا الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة المنتخب في أولمبياد طوكيو والتي جاءت كالتالي:

قائمة المنتخب الأولمبي

في حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

في خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

في خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

في خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي

مواعيد المباريات

المباراة الأولى: أمام منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا.

المباراة الثانية: أمام منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في تمام الساعة التاسعة ونصف صباحا.

المباراة الثانية: أمام منتخب أستراليا يوم 28 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا.