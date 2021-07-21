أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 65 رحلة جوية، بمعدل 40 رحلة دولية و22 رحلة داخلية و3 رحلات شحن جوى، لنقل 6920 راكبا.

طوكيو

يعقد اجتماع ثلاثى بين النائب الأول لـ وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوى جونغ-كون ونظيره اليابانى تاكيو مورى ونائبة وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان، حيث من المتوقع أن يناقشوا قضايا كوريا الشمالية والتحديات المشتركة الأخرى، بما فى ذلك التعامل مع الصين، وسط حملة إدارة جو بايدن للتقريب بين الحليفين الآسيويين لتعزيز التعاون فى المنطقة.

نابولى

تستضيف مدينة نابولى الإيطالية اجتماعات وزراء البيئة والطاقة لدول مجموعة العشرين، لمدة يومين؛ لمناقشة السياسات البيئية والتنسيق.