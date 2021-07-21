/641492/زيارتان-استثنائيتان-لجميع-نزلاء-السجون-بمناسبة-عيد-الأضحى

قررت مصلحة السجون منح جميع النزلاء «زيارتين استثنائيتين» بداية من اليوم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ويستكمل منحهما بعد انتهاء الاجازة الرسمية لعيد الأضحى المبارك وحتى يوم الأحد الموافق 8/8/2021، على ألا تحتسب ضمن الزيارات المقررة للنزلاء.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية والصحية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، المستجد كوفيد 19.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عمليات تطوير السجون الفترة الأخيرة

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

عمليات تطوير السجون

وشهدت سجون مصر بكافة المحافظات، خلال الأونه الأخيرة عملية تطوير شاملة، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان فى ملف السجون.

حيث توفر غذاء صحى للسجناء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى للسجون إلا لما يقوم به قطاع السجون من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.

عمليات التطوير التى شهدتها السجون، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم السجين السجن يلقى رعاية طبية اذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات السجون أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.

قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية

وفى هذا الصدد، حرص قطاع السجون على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة السجناء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.