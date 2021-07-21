لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.. غرامات مالية على 9 شواطئ بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وأوضح جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن توقيع الغرامات المالية على الشواطئ الـ9 جاء لمخالفة الإجراءات الاحترازية وسوء حالة الحمامات وهى المخالفات التى جرى رصدها خلال الأيام القليلة الماضية. وأكد رشاد، استمرار مرور المراقبين والمفتشين التابعين للإدارة على الشواطئ ورصد المخالفات وتفعيل الغرامات طبقا لبنود التعاقد للحد من المخالفات على الشواطئ خاصة المؤجرة منها. وشدد رشاد، على منع الإكراميات بشكل نهائى والتواصل مع جمهور الشاطئ والتأكد المستمر من نظافة الحمامات والتشديد على منع تواجد الممنوعات بأنواعها.

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