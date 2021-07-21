وزير الأوقاف: 107 ملايين جنيه مبيعات صكوك الأضاحى حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن مبيعات صكوك أضاحى الأوقاف من المديريات فقط هذا العام بلغت حتى تاريخه نحو 107 ملايين جنيه، بزيادة 27 مليون جنيه عن العام الماضى.





وقال وزير الأوقاف فى تصريحات اليوم الأربعاء، إنه "فى الوقت الذى تتواصل فيه عمليات ذبح الأضاحى فى مجزر أبو سمبل بأسوان، يتم نقل ما تم ذبحه بواسطة المبردات إلى مجزر البساتين تمهيدا لعملية التشفية والتغليف والتوزيع التى من المنتظر أن تبدأ فى غضون الساعات القادمة".

وأكد جمعة أن عملية الذبح الشرعى لأضاحى "مشروع صكوك أضاحى الأوقاف" تتواصل اليوم فى مجزر أبى سنبل، بإشراف كامل من الدكتور رمضان عبدالسميع مدير مديرية أوقاف أسوان ونخبة من أئمة وقيادات الدعوة بالمديرية ونخبة من الأطباء البيطريين.

وأضاف أن "شراء الأضحية والمشاركة فى مشروع صكوك الأضاحى الذى تقوم به بعض الجهات المسئولة بالدولة، مازال قائما أمام المضحين لأخذ الثواب العظيم وإحياء سنة الخليل إبراهيم عليه السلام والحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"، مؤكدا أن من يقوم بشراء صكوك الأضاحى من أى جهة من الجهات التى توزع اللحوم كاملة على الفقراء، ومنها صكوك أضاحى الأوقاف له أجر عظيم، لأنه جعلها كاملة خالصة لله "عز وجل" بتوزيعها كاملة على الفقراء والمستحقين، حيث يقول الحق سبحانه "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا".

وأشاد وزير الأوقاف بإقبال المواطنين على المشاركة والمساهمة فى مشروع صكوك أضاحى الوزارة، الذى تتبناه للعام السابع على التوالي، منوها بأن الوزارة لم تكن لتصل إلى هذا الحجم من المبيعات هذا العام بزيادة تصل إلى أكثر من 27 مليون جنيه عن العام الماضى دون الثقة الغالية التى أولاها المصريون فى الوزارة وثقتهم فى مؤسسات الدولة.

جدير بالذكر أن وزير الأوقاف كان قد ثمن، فى وقت سابق، المشاركة الشعبية فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف، لافتا إلى أن هذه المشاركة الشعبية الكبيرة أظهرت معدن الشعب المصرى الأصيل فى كرم العطاء وعظم ثقته فى مؤسسات الدولة الوطنية، فعلى الرغم من كل الظروف الاقتصادية التى يمر بها العالم كله فقد حقق مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن معدلات أفضل من معدلات العام الماضى بكثير، ومازال التحصيل مستمرا مما يدل أيضا على كرم هذا الشعب الأصيل وتراحم وتكافل أبنائه.