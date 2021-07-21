/641494/زعيم-الأغلبية-نثق-في-إدارة-الرئيس-السيسي-لأزمة-سد-النهضة وحياة-كريمة-أكبر-مشروع-تنموى-فى-تاريخ-مصر

اكد المهندس أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية بمجلس النواب، النائب الاول لرئيس حزب مستقبل وطن والامين العام ،اننا نثق فى ادارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لملف سد النهضة.

وأوضح زعيم الأغلبية الناىب اشرف رشاد ,خلال الأمسية الجماهيرية التي نظمها النائب عاطف عثمان كعربان عضو مجلس النواب عن دائرة المنشاة بمحافظة سوهاج ليلة أمس الثلاثاء ، بحضور النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ،والنائب أحمد نشأت منصور والنائب حاتم مبارك والنائب احمد عواجه والنائب رفعت شكيب خفاجى وعددا من القياادت التنفيذية والشعبية بمركز المنشاة، أن الشعب المصري يثق في قدارت جيشنا العظيم، وان مصر لديها قيادة خرجت بهذا الشعب بانتصارات عظيمة في ظروف اصعب من سد النهضه،قائلا" اننا جميعا ندعم القيادة السياسية وجيشنا العظيم .

كما أستمع زعيم الأغلبية، الى الاشكاليات والأزمات التي تواجه اهالي مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، والتي وعد بحلها في القريب العاجل, وذلك بالتعاون مع النائب عاطف كعربان وخاصة مشكلة نقص وارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية التى تواجه المزارعين،وأزمة مسابقة تعيين 30 الف معلم .

كما أشاد بالمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى " حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس السيسى بحضور مختلف فئات الشعب المصرى،مؤكدا أنها تعد أكبر مشروع تنموى فى تاريخ مصر الحديث، والذى يستهدف تحسين حياة أكثر من 58% من المواطنين الذين يعيشون فى 4548 قرية وأكثر من 30 ألف تابع فى محافظات الدلتا والصعيد.

و قال أن الرئيس السيسى، حريص منذ توليه المسئولية على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، فى الريف والحضر، من خلال الاهتمام ببناء الإنسان، وتطوير مستوى الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية، بإقامة مشروعات تنموية عملاقة، مع الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجديدة، القائمة على مبادئ الديمقراطية والمساواة والمواطنة، للتأكيد على أن حياة كريمة للمواطنين هى الحق الأول من حقوق الإنسان،.