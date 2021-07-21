/641495/النيابة-تطلب-التحريات-بشأن-واقعة-ضبط-عصابة-السيارات-بالتجمع-الخامس

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021، بسرعة إحضار تحريات المباحث حول واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، للوقوف على ملابساتها وظروفها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS)

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد عاطف رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس مفاده تلقيه بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وأن السيارة المُستولى عليها مزودة بجهاز تتبع (GPS).

وكشفت التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تواجد السيارة بمنطقة الوراق بالجيزة، وبعد تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة المستولى عليها بحيازة أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بالجيزة.

وبمواجهته اعترف بقيامه بشراء السيارة من شخصين، مقيمان بالجيزة، لهما معلومات جنائية، مقابل مبلغ مالي وعلمه بأنها متحصلات واقعة سرقة.

ضبط المتهمين

وبعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وتم بإرشادهما ضبط السيارتين المستولى عليهما بمكان إخفائهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.