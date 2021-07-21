واصفًا إياه بسد النكبة: طارق الخولي لـ أثيوبيا: الإدارة الفنية الفاشلة للسدود إما أن تتسبب في العطش أو الغرق

/641498/واصفا-إياه-بسد-النكبة-طارق-الخولي-لـ-أثيوبيا-الإدارة-الفنية-الفاشلة-للسدود-إما-أن-تتسبب-في-العطش-أو-الغرق

انتقد النائب طارق الخولي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، التعنت الاثيوبي والتصرفات الأحادية التي تنتهجها بخصوص أزمة سد النهضة، على الرغم من حرص دولتي المصب “ مصر والسودان” على استكمال المفاوضات الخاصة بالسد، بما يضمن الحقوق المائية وتحقيق منفعة الجميع.

طارق الخولي: سد النكبة لن ينهض بالعناد

جاء ذلك خلال تدوينة نشرها النائب طارق الخولي على موقع تويتر قائلا:” الإدارة الفنية الفاشلة للسدود إما أن تتسبب في العطش أو الغرق.. فكيف يمكن أن تكون أرواح ١٥٠ مليون مصري وسوداني رهينة لفشل وسفه النظام الإثيوبي.. سد النكبة لن ينهض بالعناد”.

فشل الملء الثاني لسد النهضة

هذا وقال سيليشي بيكيلي وزير الرى الإثيوبى، إنه إذا استمرت وتيرة ملء سد النهضة بهذه الطريقة فإنه ستكتمل عملية الملء خلال 13 عاما، جاء ذلك خلال تصريحات إعلامية.

خبراء: فشل عمليات اكتمال الملء الثانى

جدير بالذكر أن أثيوبيا قد أعلنت من قبل أنه تم اكتمال الملء الثانى للسد، بينما أكد الخبراء فشل عمليات اكتمال الملء الثانى، وهذا ما أكده وزير الرأى الأثيوبى خلال تصريحات إعلامية تداولتها تقارير تؤكد فشل عمليات الملء الثانى للسد.

السودان تؤكد موقفها الثابت لرفض الاجراءات الاحادية من الجانب الاثيوبي

هذا وأكدت وزارة الري والموارد المائية في السودان ، موقفها الثابت برفض الإجراءات الأحادية الجانب من الجارة إثيوبيا وسياسات فرض الأمر الواقع وتجاهل المصالح المشروعة والمخاوف الجدية لشركائها في النهر.