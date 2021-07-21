ملابس عيد وعيدية من «التضامن» لـ أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - ويشمل هذا التوجيه أكثر من 500 مؤسسة أيتام و30 مؤسسة دفاع اجتماعى ومؤسسات الأطفال ذوى الإعاقة على مستوى الجمهورية، وذلك لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم وإظهار المشاعر الطيبة نحوهم وطمأنتهم بأن وطنهم الحبيب حريص على رعايتهم حق الرعاية وأنهم جزء هام جداً من هذا الوطن.

ويأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعى على إعادة هيكلة قطاع الرعاية من منظور يراعى حقوق الأطفال المتكاملة بما يشمل الصحة والتعليم وتحسين بيئة المؤسسات التى يعيش بها الأطفال وتعزيز الكوادر الإدارية والفنية التى تشرف على رعايتهم وتربيتهم، مع الحرص على ممارسة كل أنواع الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وعلى أن يشاركوا فى رحلات سياحية ودينية للتعرف على معالم بلدهم وتنمية روح الانتماء والولاء وحب الوطن لديهم.



كما يأتى هذا ضمن تكليفات رئيس الجمهورية لوزيرة التضامن الاجتماعى بإيلاء الأطفال الأولى بالرعاية كامل الاهتمام والرعاية على مدار حياتهم فى هذه المؤسسات وحتى تخرجهم منها، والمساعدة فى دمجهم بالحياة العملية بعد التخرج والحرص على متابعتهم ودعمهم ليتم دمجهم بالكامل فى المجتمع، ومن المنتظر صدور قرارات هامة تشمل إجراءات الحماية والرعاية المكفولة للأطفال فى الأديان السماوية وفى الدستور المصرى وفى كل القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التى سبقت مصر وكانت أولى الدول التى صدقت عليها.



جدير بالذكر أن الوزارة وضعت خطة تطوير لذلك القطاع منذ أكثر من ستة أشهر تراعى المنهج الحقوقى والإيجابى فى تربية هؤلاء الأطفال وتُشدَّد على مساءلة كل من يخالف القواعد القانونية والإدارية القائمة لحماية هؤلاء الأطفال من كل أشكال الإهمال والإساءة والعنف، أو التنمر ضدهم، أو التمييز ضدهم فى أى موقع من المواقع.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى قد أجرت زيارة للمؤسسة العقابية بالمرج بمحافظة القاهرة، إذ زارت الوزيرة العنابر الخاصة بأطفال الأحداث وتحاورت معهم لمعرفة مشكلاتهم، وتقصت اجراءات رعايتهم حرصاً على نماءهم وتطورهم أثناء فترة التقويم.



كما شاهدت الوزيرة أكثر من مؤسسة رعاية للبنات وللبنين لتهنأتهم بعيد الأضحى المبارك، واطمأنت على غرف الإقامة وأماكن الطهى وممارسة الأنشطة والمخازن وغرف العلاج الطبيعى وغيرها من الخدمات، وكانت حريصة على تبادل أطراف الحديث مع عدد منهم واستمعت لكافة مطالبهم ووعدت بتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم بما لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل.

كما شهدت الوزيرة بعض المواهب الخاصة بالبنات والأولاد وذلك تمهيداً لانطلاق حملة اكتشاف المواهب الفنية والأدبية والرياضية وغيرها من الأنشطة ووعدت بتقديم كل سبل العون لتطوير تلك المواهب.