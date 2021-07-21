/641500/خلع-بنطلونه-وكشف-مناطق-حساسة-كاميرات-المراقبة-ترصد-اعتداء-بلطجى-على-سيدة-بحلوان

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك» خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو مدته دقيقة يظهر فيه اعتداء بلطجى على سيدة تدعى "سلوى" بأن أقدم على تهديدها وخلع ملابسه أمامها بمنطقة حلوان بعدما وضعت كاميرات مراقبة أسفل منزلها.

دوت الخليج يرصد فى السطور التالية تفاصيل فيديو حلوان

خلع بنطلونه ويظهر عضوه الذكري

ويظهر فى مقطع الفيديو المتداول، وقوف بلطجي أمام منزل السيدة موجهًا حديثه لها ويقوم بتهديدها ثم يتجمع عدد من الأشخاص حوله ويبعدونه عن المنزل، وخلال ثوانٍ يعود أمام المنزل ويخلع بنطاله ويظهر عضوه الذكرى أمامها بينما تجمع الناس مجددًا حوله وأبعدوه من أمام المنزل.

كما يظهر فى مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة بالمنطقة، زوجة البلطجي وهي تهدد السيدة وتحاول الاعتداء عليها ورميها بحذائها ثم يبعدها أحد الأشخاص الواقفين فى الشارع.

تجار المخدرات في المنطقة

وقالت ربة المنزل إنها وضعت كاميرات مراقبة أسفل منزلها بسبب حالات الاعتداء التي تتعرض لها من أهل زوجها بعد خلافات أسرية نشبت بينهما، متابعة أن تاجر مخدرات معروف بالمنطقة التي تسكن فيها علم أن كاميرا المراقبة التي وضعتها رصدت نشاطه الإجرامي فى بيع المخدرات.

وتابعت ربة المنزل ، أن البلطجي المذكور علم أنه يوجد دليل على تجارته للمخدرات فحاول تكسير الكاميرات والاعتداء عليها بمساعده زوجته، موضحةً أنه خلع ملابسه أمامها فى الشارع وأظهر عضوه الذكري لمحاولة خدش حيائها وترويعها انتقامًا منها عقب تركيب كاميرات المراقبة أسفل منزلها.

وطالبت ربة المنزل بحمايتها من تاجر المخدرات الذي ظهر فى مقطع الفيديو وزوجته، وناشدت الأجهزة الأمنية بسرعة القبض عليه وإحضاره لينال عقابًا رادعًا على فعلته.