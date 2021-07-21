القبض على تشكيل عصابي غسل 20 مليونًا من المخدرات بالبحيرة

/641507/القبض-على-تشكيل-عصابي-غسل-20-مليونا-من-المخدرات-بالبحيرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في إلقاء القبض على 5 عناصر إجرامية؛ لاتهامهم بغسل 20 مليون جنيه حصيلة نشاطهم فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة البحيرة.

دوت الخليج يرصد في السطور تفاصيل القبض على 5 عناصر إجرامية بتهمة 20 مليون جنية

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورود معلومات لقطاع مكافحة المخدرات بالبحيرة، مفادها قيام 5 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وقيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة، وشراء العقارات الأراضي الزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية؛ وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

القبض على 5 متهمين

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي، وأسفرت جهوده عن تحديد المتهمين الخمسة وضبطهم، وقدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحرر المحضر اللازم.

القبض على فتاة قتلت طفلها من السفاح

تمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب مديرالمباحث، في وقت أخر، من إلقاء القبض على فتاة قتلت طفلها من السفاح وألقت به داخل حمام عيادة خاصة في البدرشين، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة البدرشين بلاغا من طبيبة نساء وتوليد بقرية دهشور بعثورها على جثة طفل رضيع داخل حمام عيادتها.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال وفحص كاميرات المراقبة.. وعمل التحريات تم رصد دخول سيدة إلى العيادة وتغيبها لوقت قليل وبعد ذلك خروجها من العيادة، وبعرض صورها على الطبيبة التي أبلغت، تبين أنها لم تقم بالكشف وأنها دخلت الحمام وفرت هاربة.

وفي سياق أخر داخل عيادة في منطقة البدرشين «نساء وتوليد»، قامت سيدة بجريمة بشعة، حيث تبين من خلال التحريات والتحقيقات الأولية لرجال مباحث الجيزة، أن المتهمة تبلغ من العمر الـ 36 سنة، أرملة منذ عدة سنوات، ولديها 6 أبناء، وأنها دخلت في علاقة محرمة مع أحد أقارب زوجها، شاب أصغر منها 16 سنة، وحملت منه سفاحا، وبعد حملها تخلصت من الطفل، الجنين، داخل عيادة نساء وتوليد وتركته جثة في الحمام وفرت هاربة خوفًا من كشف أمرها.