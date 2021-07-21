نادي تركي يتقدم بعرض رسمي لمهاجم الأهلي

نشرت صحيفة "Cum Huriyet" التركية، أن فريق ألتاي -الفوافد الجديد على الدوري-، يرغب في التعاقد مع أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى فريق سيراميكا كليوباترا، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

نادي ألتاو يقدم عرض لضم أحمد ياسر ريان

أكدت الصحيفة التركية "Cum Huriyet"، أن فريق ألتاو المتأهل حديثا إلى الدوري التركي الممتاز، تقدم بعرض لضم أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي والمعر إلى فريق سيراميكا كليوباترا، وذلك بعد تألقه مع فريق سيراميكا كليوباترا، حيث يتربع أحمد ياسر ريان على صدارة هدافي الدوري العام، برفقة محمد شريف مهاجم المارد الاحمر، وسجل كل منهم 15 هدف في بطولة الدوري العام.

مدرب ألتاو يسعى لدعم صفوف الفريق

يسعى فريق ألتاو بقيادة مصطفى دنزيلي المدير الفني للفريق، إلى دعم صفوف الفريق، عن طريق التعاقد مع مجموعة من اللاعبين المتميزين من مختلف دوريات العالم، حيث يرغب فريق ألتاو في تحقيق نتائج إيجابيه خلال الموسم الجديد 2021/2022.

سبق وتدرب محمود حسن تريزيجية لاعب الأهلي السابق وفريق أستون فيلا الحالي، تحت قيادة مصطفى دينزيلي، أثناء تواجده في فريق قاسم باشا، وقبل الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، عن طريق فريق أستون فيلا.

يذكر أن أحمد ياسر ريان يتواجد حاليا مع بعثة منتخب مصر في العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في دورة الأالعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، وتضم القائمة كل من:

قائمة المنتخب الأولمبي

حراسة المرمى: محمدالشناوي - محمد صبحي - محمود جاد

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح - كريم فؤاد - أحمد حجازي - محمود الونش - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان «بيكهام» - أسامة جلال - كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - إمام عاشور - ناصر ماهر - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - عبدالرحمن مجدي - طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي

ويستعد المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني للفريق، لمواجهة منتخب إسبانيا، غدا الخميس، في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات أولمبياد طوكيو.