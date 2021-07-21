/641509/الأولى-منذ-ملء-سد-النهضة-الثاني-أمريكا-توجه-رسالة-إلى-أثيوبيا

قامت واشنطن اليوم الأربعاء، بإرسال رسالة للرئيس الكونغولي، فيلكيس تيسكيدي، هي الأولى منذ ملء إثيوبيا الثاني لسد النهضة، قبل يومين.

أمريكا توجه رسالة إلى أثيوبيا

وتطرقت الرسالة التي نشرتها السفارة الأمريكية بكنشاسا، تطرقت إلى دور "تيسكيدي"، في الوساطة لحل أزمة سد النهضة، لكنها لم تذكر التطور الجديد المتعلق بالملء الثاني للسد، من قبل إثيوبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في الرسالة، إن الوزير أنتوني بلينكن، بحث مع الرئيس الكونغولي أمس الثلاثاء، العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

فيما شدد الوزير الأمريكي على أهمية دور الاتحاد الأفريقي في الحد من الصراع والتوسط في نزاع سد النهضة الإثيوبي الكبير.