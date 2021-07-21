/641511/سميرة-الجزار-تشيد-بقرار-الافراج-عن-المحبوسين-في-قضايا-الرأي-قبل-العيد

قدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة وعضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي التهنئة للشعب المصري بعيد الأضحي المبارك.

سميرة الجزار تشيد بقرار الافراج عن المحبوسين واشادت "الجزار" بقرارات القيادة السياسية والقانونية وقرارات سيادة المستشار النائب العام وكل من سعى للإفراج عن المحبوسين فى قضايا الرأى بهذه الأيام المباركة وإدخال الفرح والسرور بمئات المنازل الحزينة منذ سنوات. وطالبت سميرة الجزار القيادة السياسية بمزيد من السماحة وإتساع الصدر والمزيد من الإفراج عن المحبوسين والمسجونين لإدخال الفرحة فى قلوب أهاليهم وأبنائهم فى العيد. مشيرة الى أن المصالحة والإنسانية والرحمة والتفاهم هى الرسالة الأهم والأسمى التي يجب أن تسود بين الدولة والشعب. وتمنت النائبة سميرة الجزار الإفراج عن زميلها بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل مؤسسين الحزب الأستاذ زياد العليمى وزملائه فى تحالف الأمل.

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