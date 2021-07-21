القصير: إعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضى الزراعية

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة فى تصريحات اليوم الأربعاء، أنه تم اتخاذ بعض الإجراءات من أجل الحفاظ على الأراضى من التعديات، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالحفاظ على الأراضى الزراعية باعتبارها ثروة قومية تتوارثها الأجيال والمصدر الرئيسى للغذاء، وللحفاظ على الأراضى القديمة التى تكونت خلال آلاف السنوات.





وأضاف وزير الزراعة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة تعمل على مدار الساعة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وإعلان حالة الاستعداد القصوى لمنع التعديات على الأراضى الزراعية خلال الأجازة والتعامل بالازالة الفورية فى المهد بالتنسيق مع أجهزة الحكم المحلى والشرطة ومديريات الزراعة بالمحافظات، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق مع ربط غرفة العمليات المركزية مع الغرف الفرعية بالمحافظات لمنع التعدى على الأراضى الزراعية.

كما تم إلغاء الراحات والعمل بنظام النوبتجيات لمهندسى الحماية، بالإضافة إلى المرور الدورى والمستمر لمشرفى الاحواض، على الزمامات والمتابعة لأى حالة تعد على الأرض الزراعية، لإزالتها فى المهد، وتلقى تليفونات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن رقم 15500 و19561.

وناشد وزير الزراعة المواطنين عدم التعدى على الأراضى الزراعية لأن الوزارة لا تتهاون فى ذلك وتقوم بالازالة فى المهد مع إحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

وأكد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى أن وزير الزراعة يتابع أداء الإدارة لحظة بلحظة ويتلقى تقريرا على مدار الساعة عن جهودها فى منع التعدى على الأراضى الزراعية، وأيضا الإزالات فى المهد، كما أن الوزير يتدخل فى إزالة المعوقات التى تواجه عمل حماية الأراضى.

وأضاف عيسى أن الوزارة استطاعت خلال الفترة الأخيرة الحد من ظاهرة التعدى على الأراضى والنزول بها إلى أدنى مستوياتها كما أنها ارتفعت بنسبة الإزالة فى المهد الى أعلى مستوياتها وإعادة الأرض إلى اصلها وزراعتها.

جدير بالذكر أنه بالتنسيق بين وزارة الزراعة وأجهزة الشرطة والحكم المحلى تم إزالة جميع حالات التعدى على الأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.