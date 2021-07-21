فيديوجراف - «أجرى مصر».. أول وأكبر منصة زراعية إلكترونية مصرية

جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أبرز المعلومات عن منصة "أجرى مصر". وتقدم المنظومة الجديدة العديد من أشكال التمويل المدعوم بميزة الإقراض الرقمى من خلال البنك الزراعى إذ يتم احتساب التمويل على أساس مساحة الأراضى والمحاصيل المخصصة لكل حيازة، وذلك بعد الموافقة على الطلبات المقدمة إلكترونيا، وإتمام التوقيعات النهائية فى أحد فروع البنك الزراعى.

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