محلية النواب: «حياة كريمة» محور نهضة مصر نحو بناء الجمهورية الجديدة

جدة - نرمين السيد - وقال الأشمونى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الرئيس السيسى ومنذ اليوم الأول أدرك جيدًا أن بناء الإنسان وتوفير حياة كريمة له هو أحد محاور الأمن القومى المصرى والحفاظ على الدولة المصرية، مؤكدا أن إيمان الرئيس السيسى بالإنسانية هو أساس إطلاق هذه المبادرة التى تمثل طوق نجاة للريف والقرية المصرية.

وأضاف أن إطلاق المبادرات التى تصب فى تحقيق التنمية المستدامة ومنها "حياة كريمة" لب بناء الجمهورية الجديدة ومصر الحديثة التى تؤمن بالإنسانية وتوفير معيشة تليق بالمواطن المصري، مؤكدا أن "حياة كريمة" ستساهم فى تطوير الحياة للإنسان وبناء الشخصية الوطنية للمصريين.

بدأت الدولة المصرية فى تنمية محافظات الصعيد، بعد أن كان مهمشا لعقود، وتأتى مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى 60% من المواطنين الذين يعيشون فى الريف المصرى.

ونوه بأن مبادرة "حياة كريمة" تستهدف تغطية 660 قرية فى الصعيد بخدمات الصرف الصحى ومياه الشرب خلال العام المالى المقبل، وكذا إنشاء 5.5 ألف فصل دراسى فى 413 قرية، واستكمال وإنشاء 19 مستشفى، تأهيل ترع بطول 1505 كم فى 544 قرية.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية تأتى فى إطار تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس السيسى فى فبراير 2016، لتجعل مصر فى مصاف دول العالم التى تعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة فى الريف، مؤكدا أن المبادرة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ مصر وتستهدف تحسين مستوى معيشة حوالى 60% من المواطنين.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلى أن للمبادرة محورا اقتصاديا هام، حيث تعمل على رفع مستوى الدخل الحقيقى لسكان الريف وتوفير فرص عمل مؤقتة ودائمة عن طريق التوسع فى المشروعات الإنشائية كثيفة العمالة مما يساهم فى توفير فرص عمل والقضاء على البطالة .

وقال الأشمونى إن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب المهندس أحمد السجينى على تواصل دائم ومستمر مع كل الأطراف المعنية بتنفيذ حياة كريمة لتقديم الدعم الفنى من أجل إنجاحها باعتبارها مشروع قومى لمصر فى القرن الجديد، مؤكدا أن اللجنة لديها خبرات كبيرة وتعمل على أرض الواقع بهدف توفير كافة المعلومات عن القرى الأكثر احتياجا وكذلك المساهمة الفاعلة فى بناء منظومة بنى تحتية للمواطن المصرى.

ولفت إلى أن اللجنة وعلى مدار الأونة الأخيرة وهى تقوم بجولات ميدانية فى عدد من المحافظات بهدف القيام بدورها الرقابى والتعرف على مشكلات الأجهزة والمواطنين على أرض الواقع، مؤكدا أن الحكومة تقوم بالاستجابة لكل ملاحظات اللجنة إيمانا منها بأن الجميع يعمل من أجل الوطن والمواطن.

واختتم الأشمونى تصريحه، بتقديم التهنئة للرئيس السيسى ولمصر على إطلاق هذه المبادرة، كما قدم التهنيئة للرئيس ولشعب مصر العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معربا عن أمنيته بأن يعيد الله هذه الأيام المباركة على مصر قيادة وحكومة وشعبا.

يشار إلى أن يوم 2 يناير 2019، كان تاريخًا فاصلًا فى حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصرى وتحديدًا القرى الأكثر احتياجًا، إذ كُتب فى هذا اليوم شهادة ميلاد حقيقية لهذه الفئات الأكثر احتياجًا بتوجيه الرئيس السيسى، بإطلاق مبادرة "حياة كريمة" لتحسين مستوى المعيشة فى آلاف القرى المصرية، إذ قال الرئيس السيسى وقتها عبر حسابه الرسمى على مواقع التواصل الاجتماعى: " أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى، و برعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.. تحيا مصر".

ومنذ عام 2019 وحتى الآن تحصد الملايين من الأسر الفقيرة والمتوسطة، فى القرى والريف، ثمار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس السيسى، إذ استطاعت مبادرة حياة كريمة بمشروعاتها فى أقل من عامين أن تغير حياة الملايين وترفع مستوى المعيشة فى التجمعات الريفية المستهدفة.