مصر تعرب عن قلقها من فتح منطقة فاروشا بقبرص

جدة - نرمين السيد - أعربت مصر فى بيان رسمى صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن عميق القلق إزاء ما تم إعلانه بشأن تغيير وضعية منطقة فاروشا بقبرص من خلال العمل على فتحها جزئياً، وذلك بما يخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.





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