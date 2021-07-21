فيديو .. الزراعة: ذبح أكثر من 7.500 أضحية مجانا للمواطنين فى أول أيام العيد

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، على أن هناك اهتمام كبير بعملية الرقابة على بيع اللحوم الحية والمذبوحة والجزارين والمجازر، مشيرا إلى فتح المجازر بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية بشكل مجانى بالكامل، لافتا إلى أنه فى أول أيام العيد تم ذبح أكثر من 7.500 أضحية مجانا للمواطنين.





وقال القرش خلال اتصال هاتفى على قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء:" هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بالتوسع فى مجال الإنتاج الحيوانى، مشيرا إلى أن تكلفة مشروع البتلو بلغت 5 مليارات جنيه بإجمالى 300 ألف رأس ماشية. وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة أن مشروع البتلو يوفر فرص عمل كبيرة للشباب والفئات المختلفة، مثل "المرأة الريفية - والمربى الصغير - الشباب - والمرأة المعيلة"، وأن أكثر من 28 ألف فرد استفادوا من هذا المشروع بشكل مباشر، لافتا إلى أن هناك 300 ألف رأس ماشية دخلت الإنتاج بشكل مباشر وموجودة حاليا فى الأسواق، مؤكدا أن هذا يخدم فى تحقيق التنمية المتكاملة والشاملة داخل القرية المصرية، ويحقق عائد ويوفر جزء من احتياجاتنا.

وأشارالمتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى أننا اقتربنا من 60 % من الاكتفاء الذاتى لاحتياجاتنا، لافتا إلى أنه فى عام 2014 كنا نتحدث عن 40 % فقط، مضيفا أن هناك تطورا كبيرا يحدث فى مجال الإنتاج الحيوانى على الرغم من أننا دولة ليست ذات مراعى طبيعية، مشيرا إلى رغبة القيادة المصرية بالتوسع فى مجال الانتاج الحيوانى ومختلف أنواعه.

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