مها عبد الناصر لـ دوت الخليج: الإفراج عن نزلاء السجون خطوة جيدة فى طريق الجمهورية الجديدة

/641513/مها-عبد-الناصر-لـ-تحيا-مصر-الإفراج-عن-نزلاء-السجون-خطوة-جيدة-فى-طريق-الجمهورية-الجديدة

اشادت النائبة مها عبد الناصر، عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حملة الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا المحسوبين على قوى المعارضة ، مؤكدة أنها خطوة جيدة فى طريق التحول الديمقراطى والدولة المصرية الجديدة .

وأضافت البرلمانية فى تصريح خاص لـ دوت الخليج أن هذا يعيد تحالف ٣٠ يونيو ، الذى استطاع التخلص من الاخوان والقوى الظلامية، التى كانت تستهدف تغير وجه مصر وافقادها هويتها .

الإفراج عن نزلاء السجون خطوة جيدة فى طريق الجمهورية الجديدة

واكدت البرلمانية على ضرورة ان تستمر هذه الإجراءات ، بالافراج عن كل المسجونين على خلفية قضايا الرأي، والإفراج عن كل من لم تتلوث يده او يتورط فى اى شكل من أشكال الإرهاب.

ووجهت عبد الناصر ، الشكر لرئيس الجمهورية عن قرار العفو الرئاسي عن ٢٠٧٥ من نزلاء السجون بمناسبة عيد الأضحى وذكرى ثورة 23 يوليو، الذين توافرت فيهم شروط العفو الرئاسى ، وأن عدد كبير من أهالى المحبوسين ينتظرون هذا العفو فى المناسبات ، وأن هذا القرار اسعد آلاف الاسر قبل العيد .

هذا وقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بـ "عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو"، قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن 2075 نزيلا.

يأتى ذلك استمرارا لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.