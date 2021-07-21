بعد بيان الحكومة الأخير.. دوت الخليج بيعرفك ازاي تكتشف البنزين المغشوش وتتخلص منه داخل سيارتك

/641514/بعد-بيان-الحكومة-الأخير-تحيا-مصر-بيعرفك-ازاي-تكتشف-البنزين-المغشوش-وتتخلص-منه-داخل-سيارتك

انتشرت في الأونة الأخيرة العديد من الشائعات التي تفيد بأن هناك بنزين مغشوش بمحطات الوقود، وهو الأمر الذي قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنفي صحة ما تردد حوله.

وتوجد العديد من الطرق التي يستطيع من خلالها الشخص التعرف على البنزين المغشوش، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

التقطيع

إذا حدث وتوقف الموتور فجأة خاصة أثناء السير، قد يكون ذلك مؤشراً أن البنزين مغشوش نتيجة خلطه بالماء، ما يؤدي إلى خلل بالمحرك واحتمالية تلفه، وبالتالي عليك الانتباه جيدا لصوت وأداء الموتور؛ حتى لا تتكلف في إصلاحه.

صوت غريب بالمحرك

عند حدوث صوت غريب صادر من المحرك أثناء قيادة السيارة خصوصا بعد تموين السيارة من محطة البنزين، فإن أحد أهم الأسباب هو أن البنزين مغشوش خصوصا عن خلط البنزين بالماء أو المواد الكيميائية الأخرى التي تستخدم في غش البنزين.

دخان أسود

يلجأ أصحاب محطات البنزين لخلط بنزين 95 ببنزين 80 ولا يمكن التأكد من ذلك إلا من لون الدخان أو العادل، حيث يظهر أدخنة سوداء أو قاتمة اللون بكثافة من السيارة نتيجة عدم الاحتراق، لأن بنزين 95 لا يؤدى إلى إخراج أدخنة بسبب عملية الاحتراق داخل المحرك، وفى حالة التأكد من غش البنزين يجب تبليغ الشرطة ووزارة البترول فورا حرصا على الأرواح والممتلكات، حيث أن غش البنزين يؤدي إلى تدمير الموتور والسيارة.

لون البنزين ورائحته

يمكنك التأكد من لون ورائحة البنزين، حيث بعد إضافة الماء أو مواد كيميائية والوسائل الأخرى في الغش يتغير لون ورائحة البنزين، وأيضا نجد أن البنزين يستهلك في السيارة أسرع من المعدل العادي، كما يمكنك استشارة الميكانيكي لفحص السيارة في حالة عدم التأكد من طبيعة البنزين.

عدم ثبات السيارة

من أهم أضرار البنزين المغشوش ونتيجة خلط البنزين بالماء يبدأ المحرك بالتخبط وإصدار أصوات غريبة يمكنك أن تشعر بها، وتسمعها أثناء القيادة، وقد يؤدى إلى توقف السيارة وعطلها وبالتالي عليك بالذهاب للميكانيكي، والتأكد من جودة الموتور، وتغيير البنزين إن كان هو السبب في عطل الموتور.

طريقة التخلص من البنزين المغشوش

بالتأكد من اختلاط البنزين بالمياه، قم بإيقاف السيارة فورًا، ومن ثم اسحب السيارة نحو أقرب ورشة لفحص السياراتـ ثم بعد ذلك قم بفك خزان الوقود وتخلص من البنزين المخلوط، ثم قم بتنظيفه.

قم بتغيير فلتر البنزين ونظف أنابيب دورة البنزين باستخدام الهواء المضغوط.، وللتخلض من الشوائب داخل خزان الوقود، يمكن ضخ بنزين 95 لتنظيف أكثر شمولية، ولو كانت الإضافة تقتصر على 10 أو 15 لترا.

نصائح من أجل تلافى غش البنزين

الانتباة لاى اعطال او تغير فى صوت المحرك كما ذكرنا وعدم الاستمرار في قيادة السيارة فى حالة الشك في وجود عطل بسبب البنزين

تموين السيارة من مكان محدد و التعامل مع محطات بنزين موثوق فيها او على الاقل تعاملت معهم من قبل.

الكشف الدورى على السيارة و الموتور لاكتشاف اى عطل ربما يكون خفى عليك.

التبليغ عن المحطات التى تغش البنزين لحماية نفسك و الاخرين.

بيان الحكومة بشأن حقيقة وجود بنزين مغشوش

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد بشأن وجود بنزين مغشوش في محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

وقال المركز في بيان، الاثنين، إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بمختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بأي من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وأن كافة منتجات البترول بجميع محطات الوقود سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية.

وذكرت الوزارة أن هناك إجراءات دورية تتم بصفة دائمة لسحب عينات عشوائية من محطات الوقود بما فيها البنزين بأنواعه لتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من مطابقة كافة منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذي يتم تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالف أو متلاعب بالوقود.

كما ناشد المركز جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة والقلق البلبلة بين المواطنين.