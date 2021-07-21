أكتوبر المقبل..موعد انطلاق تصوير «رمضان كريم2»

/641515/أكتوبر-المقبلموعد-انطلاق-تصوير-رمضان-كريم2

يستعد المخرج سامح عبد العزيز لتصوير الجزء الثانى من مسلسل «رمضان كريم» بداية من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول في عام 2017.

دوت الخليج يكشف موعد تصوير «رمضان كريم2»

وقرر صناع العمل تقديم الجزء الثاني من مسلسل «رمضان كريم» بنفس أبطال الجزء الأول مع إضافة بعض العناصر الجديدة لم يتم الإعلان عنها حتى الآن سوى الفنان محمد محمود الذي أكد تعاقده بالفعل على العمل.

وكشفت المصادر عن ترشيح الفنان صلاح عبدالله الذي غاب عن شاشة التلفزيون منذ فترة طويلة، ليجسد دور الراحل محمد الجندي الذي رحل عن عالمنا في شهر ابريل من عام 2019 عن عمر ناهز 74 عامًا، ومن المقرر أن يتعاقد صلاح على العمل خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل مسلسل رمضان كريم الجزء الأول

وكانت تدور أحداث الجزء الأول من مسلسل «رمضان كريم» بشهر رمضان في إطار الحارة الشعبية، حيث إحدى الفتيات التي تحاول التبرأ من أهلها ومستواها الاجتماعي، فتلجأ إلى الكذب والإدعاء أنها من عائلة ثرية حتى تتعرف على شاب تقع في حبه.

وشارك في بطولتة المسلسل كلًا من روبي، شريف سلامة، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، نجلاء بدر، سهر الصايغ، محمود الجندي، محمد لطفي، صبري فواز، كريم عفيفي، ميدو عادل، شيرين الطحان، وسلوى عثمان، أحمد صيام، محمد محمود، كريم الأبنودي ونهى صالح وتأليف أحمد عبدالله وإخراج سامح عبدالعزيز.

سيد رجب يتسهد لتصوير الجزء الثالث من أبو العروسة

ويستعد أيضا الفنان سيد رجب بطل مسلسل«رمضان كريم» للبدء في التحضيرات الفعلية للجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” بعد عيد الأضحى، حيث انتهى مؤلف العمل هانى كمال من كتابة جزء كبير من الأحداث، على أن يتم إبرام التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة بعد العيد حيث يعتمد الجزء الجديد على نفس فريق العمل.

تدور أحداث المسلسل حول عدد من المشاكل الاجتماعية من خلال الموظف البسيط الشريف عبد الحميد الذى لا يقبل الرشاوى ولديه مبادئ لا يتخلى عنها وزوجته سوسن بدر الموظفة التى تساند زوجها ولا تتركه، ولديهم 5 أولاد، فهم أسرة بسيطة لكنهم يحبون بعضهم، ويجاهد سيد رجب أن يربى أولاده على الأخلاق والمبادئ والتقاليد.

مسلسل "أبو العروسة" الجزء الأول والثانى قام ببطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبه هاني كمال، وإخراج كمال منصور.