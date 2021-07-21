/641516/مصرع-وإصابة-4-أشخاص-من-بينهم-3-أجانب-بطريق-السخنة

لقي 2 مصرعهما وأصيب 2 أخرين بينهم 3 أجانب، اليوم ثاني أيم عيد الأضحى، نتيجة تصادم سيارتين بطريق «السويس_ السخنة»، ونقل رجال الإسعاف المصابين لمستشفى السويس العام والمتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث بين سيارتين ملاكي بطريق السخنة

تفاصيل الحادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقت غرفة عمليات إسعاف السويس، بلاغا يفيد تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة، أمام قرية تلال السخنة، على مسافة 70 كيلو جنوب مدينة السويس، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث.

8 سيارات إسعاف لنقل المصابين

كما وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وأفاد الحصر وفحص مستقلي السيارتين إلى إصابة 8 بينهم 3 أشخاص صوماليين يحملوا الجنسية الفنلندية.

وانتقلت أيضًا قوة من إدارة تأمين الطرق إلى موقع الحادث، وكشفت المعاينة للأجهزة الأمنية، أن الحادث وقع بين سيارة ملاكي رقم « أ و ع 7162» وتاكسي يحمل لوحات «ط س د 8675»، إذ وقع الحادث بسبب للسرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات بين السيارتين.

إصابة 17 شخصًا

وفي سياق أخر أصيب 17 شخصًا، نتيجة وقوع حادث تصادم بين 4 سيارات بينهم أتوبيس وميكروباص وسيارتين ملاكي على طريق الجيش بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا.

بلاغ من عمليات النجدة

وتلقت الأجهزة الأمنية ، إخطارا بورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين 4 سيارات على طريق الجيش بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا ووجود مصابين .

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث والجهات الأمنية وتبين وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وميكروباص وسيارتين ملاكي على طريق الجيش بحرى البستان مركز سمالوط بالمنيا ، نتيجة التخطي الخاطئ من احدى السيارتين الملاكي.