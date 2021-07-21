/641517/التنسيقية-تهنيء-منتخب-مصر-للميني-فوتبول-لتتويجه-بكأس-الأمم-الأفريقية

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين منتخب مصر للميني فوتبول بالتتويج بكأس الأمم الإفريقية المقامة بنيچيريا بعد التفوق على منتخب ليبيا في المباراة النهائية والتأهل لكأس العالم.

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب أن هذا التتويج يعد إستمرار لسلسلة من النجاحات المتتالية للرياضة المصرية على كافة الأصعدة. هذا وتتمنى التنسيقية التوفيق لكافة الأبطال الرياضيين المشاركين في الدورة الأولمبية المقامة في طوكيو خلال الفترة من ٢٣ يوليو إلى ٨ أغسطس ورفع إسم مصر عاليا والعودة بالميداليات .

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