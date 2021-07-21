/641518/طعنها-ونقلها-إلى-المستشفى-مقتل-ربة-منزل-على-يد-زوجها--بالمحلة-الكبرى

لقيت ربة منزل مصرعها،ثانى يوم عيد الأضحى، على يد زوجها طعنًا بآلة حادة بالمحلة الكبرى فى الغربية، وتكثف الأجهزة الأمنيية جهودها للوقوف على كافة أسباب وغموض الواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها طعنًا بأله حادة بالمحلة الكبرى

طعنها بسلاح أبيض «مطواة»

ترجع تفاصيل عندما تلقى رئيس مباحث ثاني المحلة الكبري إشارة من مستشفى الجامعة بطنطا، بوصول سيدة تدعي "س.ص" 32 سنة،مصابة بجرح نافذ بالرقبة نتيجة طعنها بسلاح أبيض«مطواه»، من زوجها، كما أتضح أن زوجها نقلها إلى المستشفي بعد طعنها وفر هاربا.

النيابة العامة

وكشفت التحريات رجال مباحث الغربية، نشوب مشادة كلامية بين المتهم وزوجته داخل شقتهما قام على أثرها الأول بإخراج سلاح أبيض «مطواة»، كانت بحوزته وطعن زوجته فى رقبتها.

ثم نقلها إلى مستشفى الجامعة بطنطا وفر هاربًا، ولفظت السيدة أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي بعد وصولها بـ15 دقيقة، وتم إخطار النيابة والطب الشرعي لاستخراج تصريح الدفن.